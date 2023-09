Shop-Update bei MiMi

Neben der Werklerei präsentieren zwei neue junge Kreative aus Vorarlberg ihre Werke.

Vorbeischauen lohnt sich. Am besten gleich beim großen Shop-Update am Mittwoch, 06. September 2023, um 17:00 Uhr in der Raiffeisenbank Lech.

Magdalena Schwarzmann aus Gurtis, präsentiert unter ihrem Label „Pipistrella“ kunterbunte Glaskunstwerke wie Perlen, Anhänger und Figuren die einfach gute Laune machen. In ihren Workshops im September in der Raiffeisenbank Lech kann sich jede/r selbst am Glasdrehen versuchen und so ein eigenes individuelles Geschenk herstellen. #pipistrella