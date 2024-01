Shop-Update bei MiMi am 06.02.2024, Raiffeisenbank Lech

Carina Strolz ist in Wien aufgewachsen und ist familiär eng mit Lech verwurzelt.

Sie studierte in Madrid, Wien und Mailand u.a. Fashion Production Management und Art Direction for Fashion. Bei einem ihrer Aufenthalte in Lech besuchte sie die Ausstellung „FESCH“ im Museum Huber-Hus. Daraufhin kam ihr die Idee maßgeschneiderte Skihosen für Damen anzufertigen, ähnlich wie früher zahlreiche Schneider in Lech, nur mit modernen Stoffen und Schnitten. In Top-Qualität, mit nachhaltigen Stoffen und individuell angepasst. Made-to-measure eben!