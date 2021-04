Shooting-Star aus Litauen spielt für Rote Teufel

Der Alpla HC Hard vermeldet mit der Verpflichtung des 23-jährigen Karolis Antanavičius den nächsten Neuzugang.

Karolis Antanavičius ist ein starker Rückraum-Schütze mit einer gut entwickelten Dynamik, was ihn vor allem in der zweiten Welle brandgefährlich macht. Er nutzt seine Kraft, Geschwindigkeit und Sprungkraft geschickt, um sich die beste Ausgangslage zu verschaffen, um schließlich erfolgreich zu punkten. Des Weiteren besitzt der 23-Jährige die notwendige Gelassenheit im Spiel, die es ihm in Kombination mit seinem Ballgeschick ermöglicht, nur sehr wenige Fehler zuzulassen. Antanavičius konnte sich in den letzten Jahren innerhalb der litauischen Mannschaft Vilnius VHC Sviesa sowohl in der Baltischen Liga als auch bei den Europapokalspielen einen festen Platz in den Reihen erarbeiten und hat als Spieler eine federführende Rolle übernommen. Insgesamt fünf Jahre spielte das litauische Handballtalent für Vilnius VHC Sviesa und wurde auch schon zum besten Torschützen der Liga gekürt: 2019/2020 bester Feldtorschütze der Litauischen Liga, 2018/2019 bester Torschütze der Baltischen Liga.