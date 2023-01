Shiffrin spricht von Zyklus, ORF vom Radfahren

Peinlicher Übersetzungsfehler beim Damen-Rennen am Kronplatz: Mikaela Shiffrin spricht über ihren Zyklus, der ORF aber vom Radfahren.

Im ORF-Interview nach ihrem Siegeslauf berichtete die 27-Jährige aber von Müdigkeit und Nervosität vor dem Start. Sie wolle sich nach einem Trainingstag am Donnerstag dann ausruhen und wieder Kraft sammeln. Die Amerikanerin erklärte ihren gesundheitlichen Zustand damit, dass sie sich in ihrem monatlichen Zyklus derzeit in einem "ungünstigen Zeitraum" befinde - im Interview sagte sie das natürlich auf Englisch: "unfortunate time in my monthly cycle". ORF-Übersetzer Peter Brunner hat diesen Begriff in Sportinterviews wohl nur sehr selten oder in anderem Zusammenhang gehört. Er übersetzte Shiffrins Antwort damit, dass sie derzeit kaum Zeit zum Radfahren hat - auf Englisch heißt Radfahren nämlich auch "cycle".