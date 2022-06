Sexuelle Belästigung: Kevin Spacey muss vor Gericht

Dem Hollywood-Superstar, der mit der Kult-Serie "Hous Of Cards" enorme Erfolge feierte, werden erneut mehrere Übergriffe vorgeworfen. Nun muss er sich dafür wieder vor Gericht verantworten.

Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey muss nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe am Donnerstag in London erstmals vor Gericht erscheinen. Das teilte die Metropolitan Police mit. Erst Ende Mai hatte die britische Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass eine Anklage gegen Spacey wegen sexueller Übergriffe zugelassen wurde.

Es handele sich um insgesamt drei Fälle in London aus den Jahren 2005 und 2008 sowie einen Fall in der südwestenglischen Grafschaft Gloucestershire von 2013, so die Behörde. In einem der Fälle werde Spacey angeklagt, eine Person zu "penetrierenden sexuellen Aktivitäten" genötigt zu haben, hieß es weiter.