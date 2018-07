Robin Wright über Kevin Spacey: "Ich kannte ihn als Menschen nicht"

US-Schauspielerin Robin Wright (52) hat ihren früheren "House of Cards"-Kollegen Kevin Spacey (58) nach eigenen Angaben nicht sonderlich gut gekannt.

Sie habe Spacey lediglich während der Dreharbeiten erlebt, sagte Wright einer NBC-Journalistin auf die Frage, ob es am Set keinerlei Hinweise auf ein sexuelles Fehlverhalten Spaceys gegeben habe. “Kevin und ich kannten einander zwischen ‘Action’ und ‘Cut'”, so die Schauspielerin. In Drehpausen hätten sie hin und wieder “miteinander gekichert”.