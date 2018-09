Sexuelle Belästigung im Säntispark: Kommt der Täter aus Vorarlberg?

Die Schweizer Polizei kennt den Tatverdächtigen, eine Festnahme ist derzeit aber in weiter Ferne. Der Tatverdächtige lebt nämlich im Ausland - eventuell sogar in Vorarlberg.

Der Tatverdächtige einer vermutlichen sexuellen Belästigung eines 15-Jährigen ist den Schweizer Behörden zwar namentlich bekannt, jedoch außerhalb ihrer Reichweite. Denn der zirka 50 Jahre alte Mann ist kein Schweizer Staatsbürger und lebt in seinem Heimatland. Ob es sich dabei jedoch um einen Österreicher, Deutschen oder Liechtensteiner handelt, will man vonseiten der Schweizer Behörden nicht kommentieren.

Auslieferung nicht möglich

Der Grund ist dabei ein einfacher: Da der Tatverdächtige in seinem Heimatland lebt, ist eine Auslieferung ausgeschlossen. Einen Bürger des eigenen Staates auf ausländischen Wunsch festzunehmen und an diese Nation auszuliefern ist den mitteleuropäischen Rechtsordnungen nicht möglich. Die Schweizer Behörden sind also auf die Kooperation des Tatverdächtigen angewiesen – oder müssen den Fall an die Behörden des Nachbarlandes abtreten.