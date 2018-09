15-Jähriger im Säntispark sexuell missbraucht

In der Bäderwelt des Säntisparks soll am vergangenen Montag ein 15-jähriger Junge missbraucht worden sein. Der Täter ist auf der Flucht.

“Offenbar hat der etwa 50-jährige Mann den Buben im Bad vergewaltigt”, sagt eine Zeugin gegenüber dem Online Portal FM1 Today. Der 15-Jährige habe geschrien, deshalb sei der Bademeister aufmerksam geworden. “Der Bademeister hat den Täter dann in sein Büro gebracht und die Polizei verständigt. Doch der Mann konnte am Migros-Restaurant vorbei flüchten”, so die Zeugin weiter.