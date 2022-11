Sexuelle Belästigung im Bregenzerwald: Pkw-Lenker gefasst

Die Polizei konnte jenen Pkw-Lenker ausfindig machen, der im Bregenzerwald vermehrt Frauen ansprach und zum Einsteigen in das Auto aufforderte.

Jener Lenker eines schwarzen SUV-Pkw, welcher in den vergangenen Wochen in der Region Bregenzerwald vermehrt Frauen ansprach und diese zum Einsteigen ins Fahrzeug aufforderte, konnte von der Polizeiinspektion Au in Zusammenarbeit mit den anderen Polizeiinspektionen des Bregenzerwaldes ausgeforscht werden.

Wie VOL.AT berichtete, gab sich der 35-jährige Beschuldigte unter anderem am 30. Oktober 2022 in Bizau als Taxifahrer aus, wodurch es ihm gelang, dass eine Frau in seinen Pkw einstieg. Dieser bot er 200 Euro für sexuelle Handlungen an. Als der 35-Jährige anfing die Frau während der Fahrt zu begrapschen, schrie sie diesen an und konnte anschließend aus dem fast stehenden Fahrzeug flüchten.