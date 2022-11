Bregenzerwald: Nicht in fremde Autos einsteigen!

Die Polizei bestätigt VOL.AT mehrere Vorfälle, bei denen Männer versucht hätten, jeweils Kinder anzusprechen oder junge Frauen in ihre Autos zu locken und mahnt zur Vorsicht!

Nach einem Facebook-Posting zeigt sich die Bevölkerung des Bregenzerwaldes alarmiert. Auf VOL.AT-Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigt Chefinspektor Horst Spitzhofer mehrere Vorfälle und appelliert an die Bevölkerung, die Augen offenzuhalten. "Bei der Polizeiinspektion Bezau kam es zu mehreren Anzeigen. Offenbar sei ein Mann mit einem schwarzen Audi im Raum Schoppernau unterwegs und würde junge Mädchen und Frauen aus dem Auto heraus ansprechen, an der Straße oder an Bushaltestellen. In einem konkreten Fall meinte eine junge Wälderin, dass es sich um ein Privattaxi handle und stieg in den Wagen mit deutschem Kennzeichen ein. In der Folge hob der Mann bei einem Bankomat 200 Euro an und bot der Frau an, ihn zu begleiten. Daraufhin ergriff sie die Flucht und meldete den Vorfall bei der Polizei", informiert der Polizei-Pressesprecher gegenüber VOL.AT.