Sexualkunde auf dem Prüfstand

Mäder - Vergangenen Freitag lud die Kinderschutz-Initiative Vorarlberg zu einem Vortrag nach Mäder in den Ender-Saal ein.

Nicht die Förderung kindlicher Sexualität, sondern Bindung, als Gefüge psychischer Sicherheit, ist eine Voraussetzung für gelingende Sexualität im Erwachsenenalter! – so Dr. Spaemann. Die Vermittlung der Genderideologie, wenn möglich schon bei Kindergartenkindern, und der Verzicht darauf, Sexualität als etwas zu sehen, dass alterssensibel und geschlechtssensibel in die Gesamtpersönlichkeit und deren Lebensziele integriert werden sollte, wird mit dem in diesem Zusammenhang absurden Argument der „Nichtdiskriminierung“ begründet.

Spaemann warnte vor der völlig veralteten und unbewiesenen Vorstellung, dass Sexualität beim Kind eine zu fördernde Lebensenergie sei und eine Nichtbeachtung dieser, die Kinder hemmen könnte. Was derzeit den Kindern in der Sexualpädagogik häufig anhand von Sexkoffern etc. geboten würde sei eine für sie irritierende und schamverletzende Herangehensweise. Diese Sexualpädagogik mit ihrer Ideologie werde in Schloss Hofen sämtlichen in Vorarlberg in der Sexualpädagogik tätigen Vereinen gelehrt. Viele dieser Vereine seien zudem in den entsprechenden ideologischen Netzwerken im deutschsprachigen Raum aktiv. Spaemann rief die Eltern ausdrücklich zu berechtigtem Misstrauen auf. Sie sollten gegen solch eine Vereinnahmung ihrer Kinder protestieren, auf der geltenden Bestimmung insistieren, dass ein Lehrer der jeweiligen Schule anwesend ist, wenn einer dieser Vereine kommt und sich die Materialien und den Inhalt vollständig zeigen lassen.