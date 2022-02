Servicestelle inmitten der Stadt

Bregenz (BRK) - Das Bregenzer Rathaus erstrahlt in neuem Glanz. Nicht nur die Außenfassade wurde gereinigt und renoviert, auch im Inneren erhielt das ehrwürdige Gebäude eine Rundumerneuerung.

Bürger:innenservice, Meldeamt, Gemeinwesenarbeit, Sozialwesen und Wohnungsservice haben am Montag im Erdgeschoss und im ersten Stock des Bregenzer Rathauses ihren Betrieb aufgenommen. Auch das Stadtbusbüro ist von den Räumlichkeiten des Bregenz Tourismus und Stadtmarketing zurück ins Rathaus verlegt worden.

Im Bürger:innenservice wird ein Schalter von einem:einer Mitarbeiter:in des Stadtbusses besetzt, die restlichen drei Schalter von Mitarbeiter:innen des Bürger:innenservices. Hinter dem Bürger:innenservicebereich folgen drei Schalter für das „Meldeamt“ und in weiterer Folge drei Schalter für „Wohnungs- und Sozialservice“. Im Erdgeschoss befinden sich zusätzlich die Backoffice-Büros für den Bürger:innenservice, den Stadtbus und den Botendienst sowie ein Archiv und ein Sozialraum.

„Das Herzstück unserer Strukturreform in der Landeshauptstadt Bregenz ist natürlich der Umbau des Rathauses. Die Eröffnung unseres neuen Bürger:innenservice im Erdgeschoss des Hauses ist nun erfolgt. Vom Bürger:innenservice, Wohnungsservice über das Meldeamt und Stadtbusbüro bis hin zum Sozialservice – damit wird das Rathaus zur zentralen Anlaufstelle für rund 90% der Anliegen der Bregenzer:innen. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle dem Leiter des Bauservices Bernhard Fink, Bauleiter Martin Längle, Baustadtrat Robert Pockenauer sowie allen, die auf politischer und operativer Ebene in die Verwirklichung dieses Projekts eingebunden waren“, erklärt der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch.