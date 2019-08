„Service“ für altes Gemäuer

Südtiroler Spezialfirma konservierte die Mauern der Burgruine Ramschwag

Stolz thront die Burgruine Ramschwag oberhalb von Nenzing. Sie ist eine von rund 20 verbliebenen Ruinenanlagen in Vorarlberg und neben der Pfarrkirche das Wahrzeichen der Marktgemeinde. Die in den Jahren 1270 bis 1290 durch die Ritter von Ramschwag erbaute Burg wurde 1405 wieder zerstört. “Seither ist Welsch-Ramschwag“ ein Ruine“, berichtet der Nenzinger Gemeindearchivar Thomas Gamon. Von den verbleibenden drei Wänden nach Osten, Westen und Norden blieben drei der ursprünglich fünf Geschosse erhalten. Die Marktgemeinde ist bestrebt, das alte Gemäuer auch künftig für die Nachwelt zu erhalten. „Um die Mauerreste in jetziger Form erhalten zu können, wurden von Seiten der Marktgemeinde in den Jahren 1997 bis 2000 gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt und freiwilligen Helfern Konservierungsarbeiten durchgeführt“, berichtet Gemeindearchivar Thomas Gamon. Lob gibt es dafür auch von Georg Mack vom Bundesdenkmalamt. „Die Ruine wurde damals wirklich vorbildlich restauriert.“ In den darauffolgenden Jahren führte die Bergrettung Nenzing regelmäßig Rodungen von Bäumen am Gemäuer durch, um Schäden durch Moosbildung, Gefrierschäden und Pflanzenwuchs zu vermeiden.