Serena Williams gibt bei Wimbledon ihr Comeback

Ein Jahr nach ihrem herzzerreißenden Abschied in eine lange Pause kehrt Serena Williams in Wimbledon überraschend auf die Tennis-Tour zurück.

In vier kurzen Sätzen kündigte die langjährige Weltranglistenerste an, dass sie ihre Ausnahme-Karriere und damit auch die Jagd nach dem Grand-Slam-Titelrekord fortsetzt. "SW und SW19. Es ist ein Date. 2022 Wir sehen uns dort. Los geht's", schrieb die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin am Dienstag in den Sozialen Netzwerken. Die 40 Jahre alte Amerikanerin erhält für den Rasen-Klassiker eine Wildcard, wie die Veranstalter wenig später bekanntgaben.