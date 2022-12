Serbien versetzt Truppen in Kampfbereitschaft

Serbien hat seine Sicherheitskräfte an der Grenze zum Kosovo inmitten wachsender Spannungen in höchste Kampfbereitschaft versetzt.

Die Anordnung an die Polizei und andere Einheiten habe er auf Befehl des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic hin erteilt, erklärte Innenminister Bratislav Gasic am Montag. Ziel sei, "alle Maßnahmen zu ergreifen, um das serbische Volk im Kosovo zu schützen". Die Sicherheitskräfte seien dem Kommando von Generalstabschef Milan Mojsilovic unterstellt worden, hieß es weiter.

Klare Anweisungen

Mojsilovic sagte lokalen Medien, die Armee habe "klare und präzise" Anweisungen von Vucic erhalten. Die Lage sei "ernst" und erfordere die "Präsenz der serbischen Streitkräfte entlang der administrativen Grenze" zum Kosovo, zitierte ihn der Staatssender RTS weiter. Was der Befehl vor Ort bedeutete, war zunächst unklar, zumal die serbischen Truppen an der Grenze seit geraumer Zeit in Alarmbereitschaft sind.