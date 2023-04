Sequenzen bildnerischer Positionen

Rudolf Lässer lädt zur Ausstellung in sein Atelier Galerie L.

Dornbirn. Am Freitag, 14. April öffnet das Atelier L in der Dornbirner Schützenstraße 23 wieder seine Türen. Der Künstler Rudolf Lässer lädt zur Vernissage, einer Reminiszenz kreativen Gestaltens der letzten vier Jahre. „Die coronabedingte Zäsur und deren ´Mauerfall´ manifestierte sich in einem gleichsam eruptiv-explosivem Breakout künstlerischen Schaffens – sowohl in Größe, Farbe als auch Form, zumeist auf Leinwand und in abstrakter Ausführung“, erklärt der freischaffende Künstler. Seine neuen Kunstwerke bezeichnet er als visuelle Antwort, genauer gesagt als Synonym für besagte als auch weitere global-aktuelle Widrigkeiten und Geschehnisse.