Sensoren-Anzug fürs Online-Shoppen

Schülerinnen der HAK Lustenau erreichten ersten Platz beim Innovationswettbewerb der Uni Liechtenstein.

Diese Herausforderung nahm die Klasse 3ak der HAK Lustenau gemeinsam mit ihrer Lehrerin Manuela Nigsch gerne an. „Es hat mich sehr beschäftigt, dass die Jugendlichen aufgrund der Corona-Situation so wenig Möglichkeiten hatten, miteinander in Kontakt zu kommen. Durch das Distance Learning und den Schichtbetrieb waren wir in der Wahl der Unterrichtsmethoden ziemlich eingeschränkt und das Arbeiten am Computer war für meinen Geschmack zu dominant“, so die engagierte Lehrerin. Als sie vom Innovationswettbewerb der Uni Lichtenstein erfuhr, nutzte sie die Chance , den Schülern etwas Abwechslung zu ermöglichen. „So konnten sie über einen längeren Zeitraum an den Distance Learning-Tagen in kleinen Teams zusammenarbeiten, sich selbst organisieren, sich im geschützten Rahmen mit einzelnen anderen treffen und sich mit einem Thema beschäftigen, dass ihnen Spaß machte und sie interessiert“, erklärt Manuela Nigsch.