Sensationssieg von SSV Dornbirn/Schoren gegen den Meister

Knapper aber hochverdienter 17:16-Heimsieg von Adriana Marksteiner und Co. gegen Atzgersdorf

Die 14. Runde im WHA-Grunddurchgang brachte eine große Überraschung: Der SSV Dornbirn Schoren feierte einen 17:16 (10:8)-Heimsieg über Titelverteidiger WAT Atzgersdorf. Die Wienerinnen, die über weite Strecken der Partie einem Rückstand hinterherliefen, verloren dadurch die Tabellenführung an Rekordmeister Hypo NÖ, der beim Schlusslicht ATV Auto Pichler Trofaiach nichts anbrennen ließ und die Steirerinnen mit einer 43:12 (25:7)-Packung auf die Heimreise schickte. 14. WHA-Runde 15.02.: SSV Dornbirn Schoren vs. WAT Atzgersdorf 17:16 (10:8)

Die Torausbeute sollte bei beiden Teams in der zweiten Hälfte nicht besser werden. Beim Stand von 14:14 in der 47. Spielminute war das Spiel wieder komplett offen. Der SSV erhöhte durch einen Doppelschlag von Marie Huber auf 16:14. Im Gegenzug hielt die zu diesem Zeitpunkt ins SSV-Tor eingewechselte Andjela Roganovic zwei 7-Meter der Wienerinnen. Als dann zwei Minuten vor Schluss wiederum Marie Huber mit ihrem sechsten Tor auf 17:14 stellte, stand die Halle Kopf. Atzgersdorf erzielte in Folge noch zwei Tore zum Endstand von 17:16.