Sensationssieg für den SC Admira

Mit einem 10:0 fertigten die Admiraner den SC Göfis ab.

Dornbirn. „Das ist schon bemerkenswert, was unsere Männer da heue Nachmittag rausgehauen haben! Zweistellig in einem Meisterschaftsspiel in der Vorarlbergliga zu gewinnen, erlebt man vielleicht einmal in zehn Jahren“, so die begeisterte Bilanz von SC Admira-Trainer Herwig Klocker am vergangenen Samstag nach einem spektakulären Fußballspiel. „Zehn“ war auch die magische Zahl, die am Ende auf der Anzeigentafel für den SC Admira aufleuchtete und für Göfis-Trainer Rainer Spiegel wurde diese Partie zu einem ganz bitteren Moment in seiner Trainerlaufbahn.