Sensationelles Gold und Silber für die Dornbirner Handballer

Die Nachwuchshandballerinnen des SSV Dornbirn/Schoren trumpfen bei den nationalen Staatsmeisterschaften groß auf. Die U13 holt sich souverän Gold und die U12 Silber!

Die Nachwuchshandballerinnen des SSV Dornbirn Schoren entpuppen sich als wahre Titelhamster auf nationaler Ebene. So holte letztes Wochenende die U13 Mannschaft unter dem Trainerteam Norbert Antal und Simon Berkmann in Wiener Neustadt überlegen Gold und verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr. Ausschlaggebend war die Leistungsdichte dieses Teams, welche sowohl die Vereinsverantwortlichen, wie auch die Gegner beeindruckten. „Die Dornbirnerinnen sind verdient Meister geworden, im Finale waren sie souverän“, so aus dem Munde des WHA-Präsidenten und Wiener Neustadt -Obmann Stephan Gibson. Mit Nina Tilliacher als österreichweit überragende Torfrau und Ivana Zaric als bundesweit beste Spielmacherin ihres Alters wurden zudem zwei Dornbirnerinnen in das Allstar-Team gewählt. Dies war schon für die meisten der Dornbirner Spielerinnen der zweite große Auftritt in diesem Jahr, denn diese Mannschaft stellt das Grundgerüst der Vorarlberger U13 Auswahl, welche vor drei Wochen sensationell Gold nach Vorarlberg holte.