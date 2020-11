Sensationeller Weltcupauftakt der Rodler

Igls (dk). Österreichs Olympia-Rodler starteten mit viel Schwung und Top-Leistungen in Innsbruck-Igls in die neue Weltcupsaison.

Ihre Weltklasse eindrucksvoll unter Beweis stellten Thomas Steu und sein Tiroler Partner Lorenz Koller. Sie gewannen nicht nur den klassischen Doppelsitzerbewerb sondern sicherten sich auch den Sieg im Sprintbewerb. Als Draufgabe gab es noch den 2. Rang in der Team-Staffel. Ein kräftiges Lebenszeichen setzten auch Yannick Müller und sein Tiroler Partner Armin Frauscher mit Rang 2 im Doppelsitzer und Rang 7 im Sprintbewerb. Hervorragend auch Jonas Müller , der im Einsitzer mit Rang 5 knapp das Podest verpasste. Im 1. Lauf unterlief ihm ein Fehler, im 2. Lauf fuhr Müller die zweitbeste Laufzeit. Der 2. Rang in der Teamstaffel und der 3. Rang im Einsitzer Sprintbewerb komplettierten die Erfolgsbilanz von Jonas Müller.

Nach diesem starken Auftakt in Igls darf man gespannt sein, was die Städtle-Rodler beim 2. Weltcuprennen am 5. und 6. Dezember in Altenberg (BRD) zu bieten haben.