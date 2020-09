Sensationelle Silbermedaille für Maximilian Hammerle

Der Lauteracher Maximilian Hammerle (Tri Dornbirn) krönt sich mit der Fabelzeit von 7:55 zum Vizestaatsmeister auf der Langdistanz im Triathlon

Das in Podersdorf schnelle Zeiten möglich sind ist bekannt, doch der heutige Tag stellte alles in den Schatten. Nach den 3,8km Schwimmen hatte der Lauteracher Kaderathlet noch erheblichen Rückstand auf den schnellsten Schwimmer Per Van Vlerken (Ehemann von Yvonne van Vlerken). Doch dann begann die große Aufholjagd. Schon nach der 3. (von 6) Radrunden konnte er sich vom 26. Platz in die Top 5 schieben. Mit der drittschnellsten Marathonzeit (2:42:32) schaffte er den Vizestaatsmeistertitel und eine Fabelzeit von 7 Stunden und 55 Minuten. Nur der überlegene Sieger an diesem Tag, Michael Weiss (NÖ), konnte noch eine schnellere Zeit erzielen. Mit 7:36;56 schrammte dieser nur um 1:16Minuten an der Langdistanz-Weltbestzeit von Jan Frodeno vorbei.