Herzog und Baur von der Akademie Vorarlberg begeistert

Zwei der drei heimischen Ländle-Auswahlen konnten in der Südstadt positiv überraschen.

Es sind zwar erst Spieltage in der ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft gespielt, aber umso erfreulicher ist die Tatsache, dass alle drei heimischen Akademie Mannschaften in dieser Saison um einen Podestplatz mitspielen werden. Im Auswärtsspiel in der Südstadt gab es für die beiden älteren Teams etwas überraschende Erfolge. Die Unter-18-Jährigen mit Trainer Heinz Fuchsbichler setzten sich dank dem Doppelpack des Frastanz Spielers Philipp Gaßner und dem Feldkircher Kapitän Filip Milojevic verdientermaßen mit 3:1-Toren durch. Damit liegt man nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter Salzburg auf dem ausgezeichneten vierten Zwischenplatz. Auch bei den Unter-16-Jährigen sorgte ein Oberländer Talent für den knappen 1:0-Erfolg. Der Altacher David Prentner erzielte nach 70 Minuten in der Schlussphase das Goldtor. Eine knappe 1:2-Niederlage gab es für die jüngsten Talente des Landes. Das Ehrentor gelang dem Lauteracher Mauro Hämmerle. Voll des Lobes ob der guten Arbeit in der heimischen Akademie Vorarlberg waren ÖFB Rekordnationalspieler Andreas Herzog und Michael Baur.