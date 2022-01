Sensationell! Daniel Ganahl holt zwei Edelmetalle

Der Gaschurner wird bei den nationalten Titelkämpfen im Skibergsteigen Zweiter und Dritter.

Bei der ÖM der Skibergsteiger im Ennstal/Steiermark krönte sich Paul Verbnjak zum Doppel-Staatsmeister. Der Kärntner siegte sowohl im Vertical als auch im Individual in souveräner Manier.

Am vergangenen Wochenende fanden im Ennstal/Steiermark die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Skibergsteigen statt. Schon beim Vertical am Freitag zeichnete sich in gewisser Weise ein Generationenwechsel ab. Mit Paul Verbnjak, Daniel Ganahl und Christof Hochenwarter stand die „next Generation“ auf dem Podest.