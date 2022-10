Sensation vor 1100 Fans: VEU Feldkirch besiegt Hohenems

Knapper Derbyerfolg der Montfortstädter gegen den Titelanwärter.

So stellt man sich als Liganeuling vor! Die VEU Feldkirch gewann das erste Ländle-Derby in der Ö Eishockey Liga gegen Lokalrivalen SC Hohenems nach einem packenden Fight mit 4:3.

Das erste Vorarlberger Derby in der Ö Eishockey Liga in der Vorarlberghalle vor 1.100 Fans war von Beginn an spannungsgeladen. Der SC SAMINA Hohenems nutzte zunächst ein frühes Überzahlspiel nicht, übernahm aber bald das Kommando und war in den ersten Minuten überlegen. Die Steinböcke konnten diese Überlegenheit umsetzen und gingen durch Johannes Hehle in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Die VEU Feldkirch ließ sich vom Gegentor nicht beeindrucken und hielt - von den Fans lautstark unterstützt - dagegen. Das Derby gegen den Titelmitfavoriten aus Hohenems setzte bei den jungen Cracks zusätzliche Kräfte frei. Knapp drei Minuten vor Drittelende gelang Leon Schmeiser der umjubelte 1:1-Ausgleich.

VEU Feldkirch legt im zweiten Drittel vor

Beflügelt vom Ausgleich starteten die Gastgeber frech und ambitioniert in den Mittelabschnitt. Das Match war nun offen, es ging hin und her. Von Minute zu Minute trauten sich die Montfortcracks mehr zu. In Minute 28 war es soweit: Die VEU lag durch Simon Gratzer mit 2:1 voran. Und setzte in Minute 35 nach: Leon Schmeiser war in Überzahl plötzlich frei und zirkelte den Puck ins lange Eck zum 3:1. Erst eine 5:3-Überzahl knapp vor Ende des Drittels brachte Hohenems ins Spiel zurück. Verteidiger David Slivnik zimmerte die Scheibe in Minute 39 zum 2:3-Anschlusstreffer ins Netz, ein packendes Schlussdrittel war garantiert.

Der SC Hohenems drückte auf das Tempo und den Ausgleich, die Feldkircher kämpften verbissen. Die Defensive hielt im Verbund mit Goalie Thomas Schubert die knappe Führung. Dann konnte das Team von Head Coach Bernd Schmidle ein Überzahlspiel nicht zum Ausgleich verarbeiten. Die VEU hingegen agierte eiskalt. Nach einem Konter verwertete Lenz Moosbrugger in Minute 51 zum 4:2 für die Gastgeber. Eine erneute Überzahl brachte den Favoriten ins Spiel zurück, Thomas Auer hauchte dem HSC mit dem 3:4 in Minute 58 neue Hoffnung ein. Danach zog Trainer Schmidle Goalie Matthias Fritz, die VEU rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte ihren sensationellen ersten Sieg in der Ö Eishockey Liga.