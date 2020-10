Sensation in Hard - ÖVP holt sich Vizebürgermeistersessel

Am Donnerstagabend ist es in Hard zu einer politischen Überraschung gekommen. Denkbar knapp wurde die kurzfristig aufgestellte ÖVP-Kandidatin zur Vizebürgermeisterin gewählt.

In Hard haben bereits die Gemeinde-Wahlen eine faustdicke Überraschung gebracht: Nach 66 Jahren hat erstmals wieder ein SPÖ-Kandidat die Vormachtstellung der ÖVP durchbrochen. Martin Staudinger wurde zum neuen Bürgermeister gewählt. Vor Beginn der konstituierenden Sitzung am Donnerstag hat "Vorarlberg heute" mit Staudinger gesprochen.

Häusler-Amann macht das Rennen

Nadine Häusler-Amann setzte sich in der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend mit 16 zu 15 Stimmen, bei zwei ungültigen Stimmen, gegen die Kandidatin der Grünen, Eva Hammerer durch. Sie wurde buchstäblich in letzter Minute von der ÖVP als Kandidatin aufgestellt. Die 37-jährige Häusler-Amann ging als Nummer drei auf der Liste "Team Evi Mair - Harder Volkspartei und Parteifreie" in die Gemeindevertretungswahl.