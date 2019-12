Sensation! Bulldogs besiegen Tabellenführer Salzburg

EBEL-Schlusslicht Dornbirn gelang mit dem 4:3 nach Overtime zum zweiten Mal in dieser Saison ein Sieg gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg.

Nach der Negativserie mit mehreren klaren Niederlagen wollten die Bulldogs aus Dornbirn heute im Heimspiel gegen Salzburg erneut die Sensation schaffen und den Favoriten zum zweiten Mal in dieser Saison schlagen. Nach einem gemächlichen ersten Abschnitt sahen die Zuseher in der Messehalle erst im zweiten Drittel Tore. Nachdem Antonitsch die Bulldogs mit 1:0 in Führung brachte, gelang Brickley im Powerplay (31.) der Ausgleich. Doch Tamminen stellte mit dem 2:1 bereits zwei Minuten später die Führung wieder her.