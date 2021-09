Sensation blieb aus: VEU Feldkirch verlor trotz guter Leistung

Eine 1:3-Heimniederlage bezog die Truppe um Coach Michael Lampert gegen Vizemeister Asiago.

Asigo Hockey hat mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der BEMER VEU Feldkirch die Tabellenführung in der Alps Hockey League übernommen. Der Vizechampion hält aktuell bei zwölf Punkten nach fünf Spielen und ist in der laufenden Kampagne auswärts noch ungeschlagen. Die Vorarlberger mussten die zweite Niederlage in Folge einstecken, erzielten erneut nur einen Treffer.