Sensation! Aka Vorarlberg besiegt RB Salzburg dreimal

In den Heimspielen der heimischen Landesauswahl gab es in allen Altersstufen ein Erfolg.

Dreimal den neuen und alten Meister FC RB Salzburg hat die heimische Landesauswahl in den Heimspielen in Bregenz besiegt und sorgt für eine faustdicke Sensation. Die Unter-16-Mannschaft mit Trainer Helmut Hafner ist damit auch die beste Frühjahrs-Elf in dieser Altersstufe. Der Altacher Noah Bischof führt zusammen mit dem Admira Wacker Kicker Angelo Gattermayr die Torschützenliste der U-18-Jährigen von 15 Saisontoren an. Der Feldkircher Filip Milojevic kann mit einem Tor im letzten Spiel gegen Tirol zum Führenden Stefan Kordic aufschließen, Milojevic hat 13 Tore und Kordic 14 Treffer erzielt. Dabei lag die U-18 Truppe von Heinz Fuchsbichler gegen Salzburg mit 0:1 zurück, ehe der Lochauer Erkin Yalcin und der Rankweiler Thomas Baldauf die siegbringenden Treffer schossen. Auch die U-16-Mannschaft lag zurück, ehe noch ein 3:1-Erfolg am Ende zu Buche stand. Knapper 2:1-Erfolg der jüngsten Talente des Landes gegen Salzburg.