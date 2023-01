Senior*innen-Kino erfolgreich gestartet

Mit dem Film „Elvis“ startete am Montag, 16. Jänner, der Kino-Montag für Senior*innen. Das Interesse war enorm: 150 Zuschauer*innen ließen sich die Vorführung des Filmes „Elvis“ nicht entgehen.

Zum Auftakt wurde der Film „Elvis“ (USA, AUS 2022) gezeigt: Eine Filmbiografie über den King of Rock’n’ Roll mit Austin Butler als Elvis und Oscar-Preisträger Tom Hanks als dessen zwielichtiger Manager. Bei vielen Zuschauer*innen wurden dabei Erinnerungen an ihre Jugend wach und so gab es im Anschluss an den Film bei geselligem Beisammensein einen regen Austausch über frühere Zeiten.

Am Montag, 20. Februar, steht „Ich war noch niemals in New York“ auf dem Programm und am Montag, 20. März gibt es die turbulente Komödie „Schmetterlinge im Ohr“. Weiter geht es mit der „Kleinen Hexe“ – ein Film für Großeltern und ihre Enkel – am Montag, 17. April. Den Abschluss bilden „Die Vergesslichkeit des Eichhörnchens“ am Montag, 15. Mai, und „Mord in St. Tropez“ am Montag, 19. Juni.