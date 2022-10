Seniorentaxi der Stadt Bludenz

Bludenz. Alltagswege sind für ältere Menschen oft mit Hürden verbunden.

Die Taxibons können alle Senior*innen mit Haupwohnsitz in Bludenz kaufen, die entweder im Alter von 75 Jahren oder älter sind. Weiters können auch Bewohner*innen der SeneCura und des betreuten Wohnheims die Gutscheine erwerben, sowie Personen ab dem Alter von 65 Jahren mit dauerhaften mobilen Einschränkungen. „Wir freuen uns für unsere älteren Mitbürger*innen diesen Gutschein anbieten zu können. Gerade in unsicheren Zeiten stellt dieser Bon eine echte Erleichterung dar“, so Andrea Mallitsch, Stadträtin für Gesundheits- und Sozialwesen..