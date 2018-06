„Seniorenbörse Montafon“ erwacht

Die Gründung der „Seniorenbörse Montafon“ wurde vergangene Woche offiziell

Es war ein gespanntes aber nicht angespanntes Warten zahlreicher rüstiger Senioren, die sich am vergangenen Mittwoch Nachmittag im Sternsaal in Schruns eingefunden hatten, um der Gründungssitzung der „Seniorenbörse Montafon“ beizuwohnen. Die Idee dafür wurde nach eine Befragung der Bevölkerung in der Marktgemeinde Schruns von einer renommierten Universität geboren. Und die Ideengeberin war Christiane Hagen. Sie erkundigte sich dann auch, was eine Seniorenbörse genau anbietet und wurde auf zahlreiche andere Seniorenbörsen in Vorarlberg aufmerksam.

Unbürokratisch

„Die Idee ist, dass die Seniorenbörse eine Vermittlungsstelle zwischen Unterstützung suchenden Mitgliedern sowie helfenden Mitgliedern bietet“, so Hagen über den Grundgedanken. So wurden alsbald rüstige Senioren in der Gemeinde gefunden, die gerne bereits waren mitzuarbeiten, allen voran der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Schruns, Reinhard Winterhoff. Er wurde in der Gründungssitzung sodann auch gleich zum Obmann bestellt und über sein Team bestehend aus seiner Stellvertreterin Christiane Hagen, Walter Saler und Mandi Rudigier freute sich der rüstige Pensionist sehr. „Uns ist wichtig, dass wir keiner Partei angehören und keine Konkurrenz zu Mohi oder anderen Institutionen sind. Bei uns werden Einmalleistungen wie etwa Brennholz richten oder eine Katze füttern oder eine Begleitung zum Arzt vermittelt. Es soll unbürokratisch und schnell gehen“, erklärt Winterhoff.

Gründungssitzung