Seniorenausflug zum Spullersee

Nach zweijähriger Zwangspause konnte Anfang August der traditionelle Ausflug der Klostner Senioren durchgeführt werden.

Organisiert vom Sozialausschuss lud die Gemeinde Klösterle alle Mitbürger ab 65 Jahre zu einer schönen Fahrt ins Zugertal zum Spullersee ein. Die Vorfreude war dementsprechend groß und das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Am frühen Nachmittag stiegen die zahlreichen Teilnehmer von Danöfen bis nach Stuben in den Bus zu. Beim Spullersee angekommen, konnte die wunderschöne Berglandschaft genossen werden und es gab von Werkleiter Stefan Pecina interessante Infos zu der im letzten Jahr abgeschlossenen Modernisierung des Spullerseekraftwerks. Anschließend ging es zur Klostner Alpe „Zuger Älpele“. Beim Alphaus wurden die Senioren vom Alpvolk bestens bewirtet und kulinarisch verwöhnt. Die Walser Feger sorgten für gute Unterhaltung und Stimmung, bei welcher auch das Tanzbein ausgiebig geschwungen wurde. Am frühen Abend ging es dann wieder mit Chauffeur Christof Fritz von Arlberg Express heimwärts Richtung Klostertal. Bürgermeister Florian Morscher, Pfarrer Ernst Ritter sowie Christiane Kölli, Martina Tuttner, Kurt Kasper und Mario Frainer als Gemeindevertreter vom Sozialausschuss begleiteten die Senioren an diesem herrlichen Sommertag, ganz unter dem Motto „Wenn die Danöfner, Kloschtner, Langner und Stubner Senioren reisen…“.