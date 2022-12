Senioren- und Jugendtaxi der Stadt Bludenz

Bludenz. Jedes Jahr aufs Neue stellt sich die Frage nach dem idealen Geschenk für all jene, die einem wichtig sind.

Alltagswege sind für ältere Menschen oft mit Hürden verbunden. Wichtige Einkäufe, Arzttermine oder Besuche selbstständig zu bewältigen, kann zunehmend zur Herausforderung werden. Die Taxiunternehmen Taxi Haueis, Taxi Green Cab, Taxi Grass und Taxi Sebastian übernehmen die Transportdienste in solchen Fällen gerne und helfen beim Ein- und Aussteigen.

Um das Maß der Selbstständigkeit von älteren Menschen zu stärken, sind die Taxigutscheine der Stadt Bludenz ins Leben gerufen worden. Für nur drei Euro kann man einen Taxigutschein kaufen, der einen Wert von sieben Euro hat. Die Taxibons können für bzw. von allen Senior*innen über 75 Jahren mit Hauptwohnsitz in Bludenz gekauft werden. Weiters können auch Bewohner*innen der SeneCura und des betreuten Wohnheims die Gutscheine erwerben, sowie Personen ab dem Alter von 65 Jahren mit dauerhaften mobilen Einschränkungen. „Wir freuen uns für unsere älteren Mitbürger*innen diesen Gutschein anbieten zu können. Gerade in unsicheren Zeiten stellt dieser Bon eine echte Erleichterung dar“, so Andrea Mallitsch, Stadträtin für Gesundheits- und Sozialwesen.