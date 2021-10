Senioren trafen sich zum „z´Nüne“

Dankesfeier der Seniorenbörse Wolfurt mit buntem Programm im vollbesetzten Cubus.

Sie ist eine wertvolle Anlaufstelle für betagte Menschen, die fallweise kleinere Hilfsdienste in Anspruch nehmen möchten. Die Rede ist von der Seniorenbörse Wolfurt, die seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit Schwarzach und Kennelbach aktiv ist. Für Vereinsobmann Kurt Weber, der kurz vor der Pandemie die Agenden von Langzeitobmann und Vereinsgründer Werner Kessler übernahm, sei das Engagement bereichernd, wie er erklärt: „Wenn man sich füreinander einsetzt, kommt vieles zurück. Ein Lächeln oder ein herzliches Dankeschön tut einem selbst sehr gut.“ Primär geht es beim Verein Seniorenbörse Wolfurt darum, Menschen zu finden, die ihre Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten und freie Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen und ihren Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Wir haben Mitglieder, die bei Krankenhausaufenthalten oder einem Urlaub zur Wohnung schauen, gelegentlich im Garten mithelfen, Besorgungen und kleine Reparaturen erledigen oder bei Behördengängen helfen.“ Dazu fördert der Verein auch das Miteinander der Generationen – etwa mit Lesepaten oder der Beteiligung an der Handwerkerschule Wolfurt. Und das alles ist mit einem Jahresmitgliedsbeitrag von nur 10 Euro möglich.