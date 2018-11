Senioren-Plausch-Fahrten mit Hehle-Reisen und Sonya Schuchter

Lochau. Jeden Monat sind an einem Dienstag zahlreiche Senioren mit Hehle-Reisen und Sonya Schuchter als versierte Begleiterin im Rahmen der Aktion „Senioren-Plausch-Fahrt“ unterwegs.

Neben vielfältigen Reiseerlebnissen stehen an diesem Nachmittag willkommene Begegnungen, nette Gespräche und eine gemütliche Einkehr auf dem Programm. Angefahren werden bekannte Ziele in der näheren Umgebung, in Vorarlberg oder im süddeutschen Raum.