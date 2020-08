Senioren-Mittagstisch startet wieder

Am 06. März 2020 startete die Marktgemeinde Frastanz einen Senioren-Mittagstisch im Mühlecafé. Aufgrund des Corona-Virus musste das Projekt unterbrochen werden. Am 04. September 2020 geht es wieder los.

In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Frastanz bietet das Mühlecafé im ehemaligen Ganahl-Areal jeden Freitag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Mittagessen für ältere Semester an. „Die Seniorinnen und Senioren haben unter Einhaltung der Corona-Regelungen die Möglichkeit, in einer geselligen Runde zu essen und Kontakte zu pflegen“, so Vizebürgermeisterin Ilse Mock. Zur Auswahl steht jeweils eine Hauptspeise mit und ohne Fleisch. Dazu wird ein Salat oder eine Suppe um 7,20 Euro serviert. Bei einem Aufpreis von 1,50 Euro gibt es Salat und Suppe zur Hauptspeise dazu.