Senioren-Landesmeister im Schach gekürt

Bei der diesjährigen Senioren-Schachmeisterschaft im Clubheim in Hohenems wurde der neue Landesmeister ermittelt.

Hohenems Die 33. Senioren Landesmeisterschaften im Schach wurden dieses Jahr im Hohenemser Schachclub-Heim ausgetragen. 37 Schachspieler der 16 Vorarlberger Schachvereine traten an insgesamt vier Nachmittagen in neun Runden gegeneinander an, bis dann am 13. März der Sieger der Senioren-Landesmeisterschaft im Schach feststand: Der aus Nüziders stammende Günter Frick vom Schachklub Sonnenberg machte das Rennen und darf sich nun voller Stolz Senioren-Landesmeister nennen.