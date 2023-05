Senioren im Straßenverkehr und Olympiade im Visier

Am Montag sind Hubert Lötsch vom Vorarlberger Pensionistenverband und die Lustenauer Olympiaturnerin Elisa Hämmerle zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Der Vertreter des PVÖ Vorarlberg Hubert Lötsch kritisiert den EU-Vorstoß zu Senioren-Fahrtauglichkeitschecks. Er sieht darin nicht nur eine Bürokratiebelastung, sondern auch besonders auch eine Altersdiskriminierung. Tests seien einseitig und hätten keine nachhaltige Wirkung auf die Verkehrssicherheit. Ältere Autofahrer würden laut PVÖ verantwortungsbewusstes Verhalten zeigen und riskante Situationen meiden. Statt verpflichtender Checks solle vielmehr die Eigenverantwortung gestärkt und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Lötsch wird am Montagabend in "Vorarlberg LIVE" seine Standpunkte erläutern.

Trotz Rückschlägen bei den Olympischen Spielen in Rio feierte die Vorarlberger Kunstturnerin Elisa Hämmerle ihr Debut 2021 in Tokio. Nun hat sie sich ein neues Ziel gesetzt: Paris 2024. Zusätzlich zum intensiven Trainingspensum absolviert 27-Jährige ein anspruchsvolles Praktikum beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Lausanne. Mit einem gut organisierten Zeitmanagement meistert sie ihre 40-Stunden-Arbeitswoche und bereitet sich gleichzeitig auf die nächsten Olympischen Spiele vor. In „Vorarlberg LIVE“ erzählt Hämmerle von ihrem harten Trainingsalltag, ihrer Arbeit beim IOC und ihrem nächsten Kapitel vom olympischen Traum.