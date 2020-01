Senioren gemeinsam sicher und aktiv

Postenkommandant Egon Hohenauer referierte auf JHV vom Seniorenbund Frastanz

Postenkommandant Egon Hohenauer hielt ein Referat mit Tipps zur Sicherheit von Menschen in den besten Jahren. Von der Sicherheit in den eigenen vier Wänden bis zur Sicherhet im Internet reichten die Ratschläge. Dabei wurde auch auf den immer noch verbreiteten Enkel- oder Neffentrick hingewiesen. Der richtige Umgang mit den Notrufnummern und die sichere Passwortvergabe spielten ebenso eine Rolle. Auch vor sogenannten Phishing Mails und Erpressungsversuchen im Netz wurde gewarnt.

Dr. Josef Oswald lobte das Wachstum des Seniorenbunds, der „blüht und gedeiht“. Von 1999 bis 2019 wuchs die aktive Ortsgruppe von 35 auf über 210 Mitglieder. Auch Bürgermeister Walter Gohm richtete sich in einer Ansprache an die Gäste und sprach die hohe Sicherheit und Lebensqualität in Frastanz an. Herzlich gratulierte er seitens der Marktgemeinde für das besondere Engagement des Seniorenbunds.