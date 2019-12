Senioren feierten in den Advent

Im Reichshofsaal fand die alljährliche Adventfeier des Seniorenbundes Lustenau statt.

Lustenau . Die Adventfeier des Seniorenbundes Lustenau gehört dabei zu einem fixen Termin im Jahresprogramm und so fanden sich in der vergangenen Woche wieder rund 250 Mitglieder im festlich dekorierten Saal ein.

Eugen Köb mit einem abwechslungsreichen Programm befüllt wurde. Vizebürgermeister Daniel Steinhofer führte humorvoll durch den Nachmittag und neben der Bauernkapelle Dornbirn, den Krumbacher Alphornbläser und dem St. Daniels-Quartett aus Moskau sorgten auch die Kindertanz- und Schuhplattlergruppe des Trachtenvereins Lustenau und Veronika Hofer mit ihren Texten für einen bunten Nachmittag. Abgeschlossen wurde die Adventfeier wie in jedem Jahr mit einem leckeren Abendessen, serviert vom Team des “Schmugglar“ und so endete auch diese Feier wieder in einem geselligen und besinnlichen Rahmen. MIMA