Senioren bestritten 32. Landesmeisterschaften im Schach

Beim Hohenemser Schachklub wurden im März die 32. Landesmeisterschaften der Senioren ausgetragen.

Hohenems Die Vorarlberger Schachszene der Senioren traf sich auch dieses Jahr wieder an vier Nachmittagen im März im Hohenemser Schachklub, um dabei den besten oder die beste Schachspielerin in Vorarlberg zu ermitteln. „Die Landesmeisterschaften im Schach sind bei den Senioren sehr beliebt. Mitmachen können Frauen über 55 und Männer über 60 Jahre“, erklärte Erich Peterlunger, Seniorenreferent des Schachverbandes. Beim diesjährigen Wettbewerb in Hohenems konnte sich Helene Mira aus Bregenz gegen alle durchsetzen und darf sich nun über den Titel Landesmeisterin im Schach freuen.