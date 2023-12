Senioren am Steuer: Gefahr oder nicht?

Eine aktuelle Analyse des Statistischen Bundesamtes wirft ein neues Licht auf das Fahrverhalten unterschiedlicher Altersgruppen. Die Studie, die sich auf Unfallstatistiken des vergangenen Jahres konzentriert, offenbart, dass ältere Autofahrer ab 65 Jahren in einem höheren Maße an Verkehrsunfällen mit Personenschaden beteiligt sind und dabei häufiger die Hauptschuld tragen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 69 Prozent der älteren Autofahrer in Verkehrsunfällen die Hauptverursacher, bei den über 75-Jährigen stieg dieser Anteil sogar auf 77 Prozent. Im Vergleich dazu waren junge Fahrer im Alter von 18 bis 20 Jahren in 71 Prozent der Fälle als Hauptverantwortliche identifiziert worden. Auffallend ist jedoch, dass ältere Fahrer seltener in Unfälle verwickelt sind als Jüngere, was auf ihre geringere Teilnahme am Straßenverkehr zurückzuführen sein könnte.