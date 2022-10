Digitaler Führerschein ist verfügbar

Der "digitale Führerschein" ist da. Wie Innenminister Gerhard Karner und Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) nach dem Ministerrat kundtaten, ist die dafür nötige App seit gestern verfügbar.

eAusweise

Basis für all das ist die neue Ausweisplattform "eAusweise". Die hat zum Ziel, dass Bürger über ihr Smartphone Nachweise erbringen können. Die App ist ab sofort für Android im Google Play Store ab Version 8 und für iOS im App Store ab Version 13 verfügbar. Tursky sprach von einer "digitalen Geldbörse" für die Österreicher. Für die Zukunft sei geplant, in die Plattform alle Ausweise hinein zu bekommen - vom Schülerausweis bis hin zur E-Card.

Voraussetzung ist eine ID-Austria, die Weiterentwicklung der elektronischen Handysignatur. Über die meldet man sich wiederum in der App "Digitales Amt" an und kann den Aktivierungsprozess in der App "eAusweise" starten. Über diese kann man dann den "digitalen Führerschein" auf das Smartphone laden und in der "eAusweise"-App als QR-Code - etwa bei einer Verkehrskontrolle oder allgemein als Ausweis - vorweisen.