Senderbrücke: Land will neue Behelfsbrücke anschaffen

Die derzeit wegen starker Schäden für den Verkehr gesperrte Senderbrücke soll kurzzeitig instand gesetzt werden. Danach will das Land eine neue Behelfsbrücke anschaffen.

all

all

self

self

all

all

self

self

So soll sie wieder befahrbar werden, bis ein neues Konzept umgesetzt wurde. Das Genehmigungsverfahren sei am Ende angelangt, es fehle noch die Abstimmung mit Sachverständigen und der Bescheid. Neben der bestehenden Brücke soll eine sogenannte Behelfsbrücke errichtet werden. "Weil einfach im Zusammenhang mit S18 noch unklar ist, wie der Endzustand in 10 bis 20 Jahren aussehen wird", verdeutlicht Schnitzer gegenüber VOL.AT.