So schlecht steht es um die Senderbrücke

Landesrat Marco Tittler erklärte in "Vorarlberg LIVE", warum die Senderbrücke plötzlich gesperrt wurde und wie es nun weitergeht.

Seit wenigen Tagen ist die Senderbrücke für den motorisierten Verkehr gesperrt, nur Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücke noch passieren. Grund dafür sei ein "alarmierender Zwischenbericht" der aktuellen Brückenprüfung, es sei "Gefahr in Verzug", wie Landesrat Marco Tittler am Freitag in "Vorarlberg LIVE" erklärt. "Eine weitere Aufrechterhaltung des Verkehrs ist nicht vertretbar."

Video: Tittler über die Mängel

Video: Tittler über eine neue Brücke

Das Land sei bereits in Gesprächen für den Aufbau einer Behelfsbrücke, diese könnte bereits in wenigen Wochen eröffnet werden. Vorher wolle man aber die "professionelle Abtragung dieser schützenswerten Brücke" in die Wege leiten. Die Senderbrücke soll dann an einem anderen Ort wieder aufgebaut und in Zukunft eventuell für den Radverkehr genutzt werden.