Selbstverteidigung für Gesundheitspersonal: St. Galler Kampfschule bietet Kurse für diese Berufe an

Die zunehmende Gewalt gegen Pflegepersonal führt zu einem Boom von Selbstverteidigungskursen speziell für diese Berufsgruppe.

Die regelmäßigen Angriffe auf Pflegekräfte machen Selbstverteidigungskurse für diese Berufsgruppe immer attraktiver. Gennaro Migliozzi, Leiter der Skema-Kampfschule in St. Gallen West und Wil, ist seit 20 Jahren in der Kampfkunst aktiv und bietet spezielle Selbstverteidigungskurse für Gesundheitspersonal an.