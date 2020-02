Selbsthilfesprechtage in Bludenz

Bludenz. Die Selbsthilfe Vorarlberg bietet jeden Mittwoch einen Sprechtag zum Thema Selbsthilfegruppen und -vereine an. Die Informationen reichen dabei von bestehenden Gruppen- und Vereinsangeboten über Gruppengründung bis hin zu Beratung bei Erkrankungen.

Die Sprechtage finden jeden Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr (außer an Feiertagen und in den Schulferien) in den Räumlichkeiten der Selbsthilfe Bludenz in der Untersteinstraße 8, 1. OG, statt. Das Angebot ist niederschwellig und kann ohne vorherige Anmeldung in Anspruch genommen werden. Das Team der Selbsthilfe Vorarlberg freut sich über Ihr Kommen.