Selbstgenähter Schutz für das Tablet

Schüler der Mittelschule Rheindorf greifen zur Nähmaschine, um ihre neu erhaltenen Tablets mit selbstgemachten Hüllen zu schützen.

„Ich möchte endlich eine Hülle für mein neues Tablet haben. Deshalb habe ich mich gerne bei dem Nähprojekt gemeldet. Wir stellen 240 Schutzhüllen für die neuen Tablets her“, freut sich Schülerin Aya Ibrahim (12) und zeigt, was sie bereits alles zusammengenäht hat. Schritt für Schritt entstehen die selbstgemachten Hüllen, die jede Schülerin und jeder Schüler der Mittelschule geschenkt bekommt. „Ich finde es schön, dass sich so viele auch für andere einsetzen“, freut sich Huber über den Zuspruch bei den Kindern.

„Der Elternverein hat uns dankeswerterweise das gesamte Material gesponsert“, so Huber. Somit müssen die Schüler für ihre Hüllen nichts bezahlen. Sichtbar stolz zeigt Zehra Kügükalbostan (11) ihr eigenes Tablet, das sie seit ein paar Wochen besitzt. Das neue Gerät will gut geschützt sein. Auf jede Hülle wird zudem der Name des jeweiligen Kindes aufgedruckt. Und auch an den Tablet-Stift haben die Hüllen-Designer der Mittelschule Rheindorf gedacht: „Luisa und ich schneiden eine Einbuchtung für den Stift in den Stoff, damit dieser auch seinen Platz hat“, erklärt Irina Suppan (11) ihre Arbeit bei dem Projekt. Sie hat sich sofort mit ihrer Freundin Luisa Peintner (11) zum Nähworkshop angemeldet. „Es macht sehr viel Spaß und ist wirklich cool“, so Luisa Peintner.