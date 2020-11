Selbstgenähte Stoffmasken für den guten Zweck: Bludenzerin startet Aktion

Mit ihren selbstgenähten Mund-Nasen-Masken sammelt Tina Muther (61) aus Bludenz Spenden für gemeinnützige Vereine im Ländle.

Die Verkaufserlöse der kreativen selbst genähten Masken kommen so Kindern und Leukämiekranken zugute. Ihre Masken kommen gut an: Mittlerweile konnte sie schon über 400 Euro für die beiden Vereine sammeln und an sie weiterleiten. "Vergelts Gott an Tina Muther für die großartige Spende und Unterstützung", bedankt sich Joe Fritsche von "Stunde des Herzens". "Vielen Dank für die vorbildliche Sozialaktion. Danke für die Menschlichkeit und Liebe." Auch "Geben für Leben" zeigt sich dankbar: "Liebe Tina, vielen Dank für Deinen tollen Einsatz!", schreibt der Verein auf seiner Homepage. So viel positives Feedback hätte sich die Bludenzerin nicht erwartet. Ihr geht es vor allem um zwei Dinge: Den Spaß am Nähen und das Helfen an sich.